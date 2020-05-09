Прикарпатские полицейские расследуют аварии, в которых травмировались пять человек

"8 мая в 11:20 произошло ДТП в Коломые. Полицейскими установлено, что столкнулись 19-летний водитель мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-9R, житель Снятинского района, и 38-летний водитель легковушки Opel Vectra, местный житель. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла и его доставили в медучреждение. у водителей взята кровь на проверку состояния опьянения.

Сообщается, что в тот же день в 15:40 на линию «102» поступило сообщение о ДТП в городе Яремче.

"Следователи установили, что неподалеку автостанции на дороге государственного значения Н-09 36-летний Ивано-Франковска автомобилем Subaru Forester выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В последнее управлял 27-летний житель Яремча", - отмечается в сообщении.

Также в результате аварии пострадали водитель транспортного средства ВАЗ и трое пассажиров: 31-летняя женщина, ее 11-летняя дочь и 51-летняя женщина. Установлено, что водитель Subaru Forester управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

"По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, на Прикарпатье будут судить патрульного из-за ДТП, в котором 14-летняя девушка потеряла ногу.