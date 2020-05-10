В Бердянске произошло смертельное ДТП: два человека погибли, еще трое в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Бердянске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы, еще три человека доставлены в больницу. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"10 мая около 2 часов ночи в городе Бердянск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте происшествия погибли два человека", - говорится в сообщении.
При осмотре места происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos, местный житель 1999 года рождения, двигаясь по улице Макарова, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением жителя города Бердянск 1989 года рождения.
"В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля Daewoo Lanos, мужчина 1999 года рождения, житель города Бердянск, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще двое пассажиров, местных жителей 1999 и 2001 года, а также водителя автомобиля Volkswagen Jetta с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в селе Глубочек Сторожинецкого района на Буковине произошла авария, в результате которой пострадали два человека.