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В Винницкой области автомобиль столкнулся с деревом: погибли три человека

Киев • УНН

 • 14534 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Вчера, 9 мая, на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель и двое пассажиров скончались на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В Винницкой области автомобиль столкнулся с деревом: погибли три человека

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22 часов. По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, скончались от полученных травм на месте происшествия.

Сообщается, что 20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Все обстоятельства и причины аварии расследуются в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, что в Бердянске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель и пассажир легковушки погибли, еще три человека доставлены в больницу.

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