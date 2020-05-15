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ДТП зі "швидкою" на Прикарпатті: травмовано 3 людей, серед них дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Івано-Франківську внаслідок ДТП із автомобілем швидкої медичної допомоги травмовано медика та жінку з дитиною, яких "швидка" везла до лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділ комунікацій ГУНП у Івано-Франківській області.

ДТП зі "швидкою" на Прикарпатті: травмовано 3 людей, серед них дитина

"Сьогодні дорожньо-транспортна пригода трапилася у місті Івано-Франківську, за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, - ред.) і наразі встановлюють усі обставини події, яка трапилася на перехресті вулиць Коновальця та Сахарова", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що ДТП трапилася за участю автомобіля швидкої медичної допомоги та автомобіля Volkswagen.

"Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля Volkswagen рухався по вулиці Сахарова, а швидка допомога, за словами водія швидкої допомоги, з маячковими сигналами і звуковими сигналами, рухалася по вулиці Коновальця. В результаті аварії постраждав медик і хворі: це була мама й дитина, які перебували у "швидкій", їх доставляли до обласної дитячої клінічної лікарні. "Швидка" їхала з виклику. Водій легковика, водій швидкої та фельдшер не травмувалися", - додали у поліції.

Так, на місці продовжують працювати працівники патрульної поліції. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Івано-Франківську перекинувся автомобіль швидкої медичної допомоги.

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