ДТП с участием полицейского произошло в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня, 17 ноября, в городе Селидово Донецкой области произошло ДТП с участием полицейского. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
По предварительной информации, лейтенант полиции, управляя автомобилем марки "ВАЗ 2140", не убедился в безопасности движения во время поворота, в результате чего столкнулись два автомобиля марок "Daewoo Lanos" и "Peugeot". В результате столкновения водитель "Daewoo Lanos" получил телесные повреждения.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Досудебное расследование продолжается.