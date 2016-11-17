ДТП за участю поліцейського сталась на Донеччині

За попередньою інформацією, лейтенант поліції, керуючи автомобілем марки “ВАЗ 2140”, не переконався у безпечності руху під час повороту, внаслідок чого зіткнулися два автомобілі марок “Daewoo Lanos” та “Peugeot ”. У наслідок зіткнення водій “Daewoo Lanos” отримав тілесні ушкодження.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Досудове розслідування триває.