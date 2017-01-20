ДТП с участием инкассаторского автомобиля произошло в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В центре Запорожья столкнулись инкассаторский автомобиль коммерческого банка и автомобиль "NISSAN". Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Запорожской области.
Вчера, 19 января в 21:07 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.
Было установлено, что примерно в 21:05 на перекрестке улиц Лермонтова и Патриотической столкнулись автомобиль "NISSAN X-TRAIL" и автомобиль "VOLKSWAGEN TRANSPORTER" - службы инкассации одного из коммерческих банков.
Всем участникам аварии была оказана медицинская помощь. Водитель автомобиля "VOLKSWAGEN" с травмой руки был госпитализирован, а остальные отпущены. По медицинскому заключению врачей три человека, которые находились в автомобиле "NISSAN", находились в состоянии алкогольного опьянения.
Содержание инкассаторского автомобиля с места происшествия вывезло другое авто этого же банка.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.