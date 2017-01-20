ДТП за участю інкасаторського автомобіля сталась у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В центрі Запоріжжя зіткнулись інкасаторський автомобіль комерційного банку та автомобіль “NISSAN”. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
Вчора, 19 січня о 21:07 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.
Було встановлено, що приблизно о 21:05 на перехресті вулиць Лермонтова та Патріотичної зіткнулись автомобіль “NISSAN X-TRAIL” та автомобіль “VOLKSWAGEN TRANSPORTER” — служби інкасації одного з комерційних банків.
Всім учасникам аварії була надана медична допомога. Водія автомобіля “VOLKSWAGEN” з травмою руки було госпіталізовано, а інших відпущено. За медичним висновком лікарів троє осіб, які знаходились в автомобілі “NISSAN” перебували в стані алкогольного сп’яніння.
Вміст інкасаторського автомобіля з місця пригоди вивезло інше авто цього ж комерційного банку.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Наразі встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.