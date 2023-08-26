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ДТП с участием украинцев в Италии: в МИД сообщили детали инцидента

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате ДТП, которое произошло на севере Италии, где автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой, четыре человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас Министерство иностранных дел Украины оказывает помощь пострадавшим украинцам через генеральное консульство в Милане. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Цитата

“Генеральное консульство в Милане оказывает помощь украинцам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на украинской регистрации на севере Италии. Четверо граждан были госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинские учреждения городов Удине и Триест”, - сказал Олег Николенко.

Добавим

Он добавил, что остальным пассажирам была оказана необходимая медицинская помощь на месте и временно размещены в специальных центрах спасательных служб вблизи города Удине. А транспорт для возвращения наших граждан в Украину должен быть предоставлен перевозчиком в ближайшее время.

“Украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, а также держат на контроле лечение пострадавших украинцев”, - подытожил спикер.

Напомним

Вчера вечером, 25 августа, в Италии в аварию попал автобус, в котором находились украинцы. Четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них двое несовершеннолетних. 

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