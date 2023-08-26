ДТП за участі українців в Італії: у МЗС повідомили деталі інциденту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Унаслідок ДТП, що сталась на півночі Італії, де автобус з українськими туристами зіткнувся з польською фурою, четверо людей було доставлено до лікарні у важкому стані. Наразі Міністерство закордонних справ України надає допомогу постраждалим українцям через генеральне консульство в Мілані. Про це в комментарі УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
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“Генеральне консульство в Мілані надає допомогу українцям, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі автобуса на українській реєстрації на півночі Італії. Четверо громадян були госпіталізовані у важкому стані до медичних закладів міст Удіне і Трієст”, - сказав Олег Ніколенко.
Додамо
Він додав, що решті пасажирів було надано необхідну медичну допомогу на місці та тимчасово розміщено в спеціальних центрах рятувальних служб поблизу міста Удіне. А транспорт для повернення наших громадян до України має бути наданий перевізником найближчим часом.
“Українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, а також тримають на контролі лікування постраждалих українців”, - підсумував речник.
Нагадаємо
Вчора ввечері, 25 серпня, в Італії в аварію потрапив автобус, у якому перебували українці. Четверо з них були госпіталізовані у важкому стані, серед них двоє неповнолітніх.