ДТП с участием скорой произошла в Кропивницком

Происшествие произошло нa углу улиц Вокзaльнои тa Гaбдpaхмaновa.



По предварительной информации, пациент "скорой" получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.



Как сообщал УНН, суд арестовал патрульного, который сбил ребенка на пешеходном переходе.



Как сообщал УНН, стало известно, что именно попало в реку Рось в результате ДТП авто с химикатам.