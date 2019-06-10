ДТП с участием скорой произошла в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 июня. УНН. ДТП с участием скорой произошла в Кропивницкому сегодня, 10 июня. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ ЧП в области.
Происшествие произошло нa углу улиц Вокзaльнои тa Гaбдpaхмaновa.
По предварительной информации, пациент "скорой" получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.
Как сообщал УНН, суд арестовал патрульного, который сбил ребенка на пешеходном переходе.
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