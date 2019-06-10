Суд арештував патрульного, який збив дитину на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Суд арештував із можливістю внесення застави поліцейського, який скоїв наїзд на 10-річного хлопчика на пішохідному переході у Сумській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Поліцейський-водій сектору реагування патрульної поліції №2 Конотопського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області, керуючи службовим автомобілем Volkswagen Passat скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, який переходив проїзну частину по пішохідному переході в районі вулиці Успенсько-Троїцької міста Конотоп.
У результаті ДТП дитину з травмами госпіталізували до хірургічного відділення Конотопської центральної районної лікарні.
Слідчі ДБР відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке заподіяло тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Правоохоронцю повідомлено про підозру.
Окрім того, Октябрським районним судом м. Полтава поліцейському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю застави у розмірі 57 000 гривень і відсторонено від посади на той же строк.
У разі доведення вини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права керувати транспортнимизасобами на строк до трьох років або без такого.
Як повідомляв УНН, стало відомо, що саме потрапило в річку Рось в результаті ДТП авто з хімікатам.