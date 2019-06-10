Суд арестовал патрульного, который сбил ребенка на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Суд арестовал с возможностью внесения залога полицейского, который совершил наезд на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Полицейский-водитель сектора реагирования патрульной полиции №2 Конотопского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, управляя служебным автомобилем Volkswagen Passat совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу в районе улицы Успенской-Троицкой города Конотоп.
В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали в хирургическое отделение Конотопской центральной районной больницы.
Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Полицейскому сообщено о подозрении.
Кроме того, Октябрьским районным судом г. Полтава полицейскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью залога в размере 57 000 гривен и отстранен от должности на тот же срок.
В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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