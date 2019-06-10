ДТП за участі швидкої сталася у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 червня. УНН. ДТП за участі швидкої сталася у Кропивницькому сьогодні, 10 червня. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП в області.
Пригода сталася нa розі вулиць Вокзaльної тa Гaбдpaхмaновa.
За попередньою інформацією, пацієнт "швидкої" отpимав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.
Як повідомляв УНН, суд арештував патрульного, який збив дитину на пішохідному переході.
Як повідомляв УНН, стало відомо, що саме потрапило в річку Рось в результаті ДТП авто з хімікатам.