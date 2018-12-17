ДТП с военными: водителю объявили подозрение
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 декабря. УНН. Водителю автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими во Львовской области, объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.
"За процессуального руководства прокуратуры области сообщено о подозрении 43-летнему киевлянину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц)", - сообщили в прокуратуре.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря в г. Ивано-Франков. Подозреваемый не справился с управлением автобуса "Неоплан" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте, еще двое - госпитализированы.
"В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.
Напомним, водителя автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП во Львовской области, задержали. 43-летнему киевлянину грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Впоследствии стало известно, что в этом ДТП погибли трое военнослужащих.