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ДТП с военными: водителю объявили подозрение

Киев • УНН

 • 8237 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 декабря. УНН. Водителю автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими во Львовской области, объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.

ДТП с военными: водителю объявили подозрение

"За процессуального руководства прокуратуры области сообщено о подозрении 43-летнему киевлянину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц)", - сообщили в прокуратуре.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря в г. Ивано-Франков. Подозреваемый не справился с управлением автобуса "Неоплан" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте, еще двое - госпитализированы.

"В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, водителя автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП во Львовской области, задержали. 43-летнему киевлянину грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Впоследствии стало известно, что в этом ДТП погибли трое военнослужащих.

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