ДТП з військовими: водію оголосили підозру
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 грудня. УНН. Водію автобуса "Неоплан", за участі якого сталася смертельна ДТП з чотирма загиблими у Львівській області, оголосили про підозру. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури, передає УНН.
"За процесуального керівництва прокуратури області повідомлено про підозру 43-річному киянину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особу, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб)", – повідомили у прокуратурі.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 грудня у смт Івано-Франкове. Підозрюваний не впорався із керуванням автобуса "Неоплан" та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із легковиком Volvo. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та троє пасажирів легкового автомобіля загинули на місці, ще двох – госпіталізували.
"На даний час готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, водія автобуса "Неоплан", за участі якого сталася смертельна ДТП у Львівській області, затримали. 43-річному киянину загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.
Згодом стало відомо, що у цій ДТП загинули троє військовослужбовців.