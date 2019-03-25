ДТП с украинцами в Польше: полиция подтвердила трагедию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Польская полиция подтвердила трагический случай с гражданами Украины в местности Бжежник на юго-западе Польши, где в результате ДТП погибли три украинца. Об этом УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич.
"Польская полиция подтвердила трагический случай с гражданами Украины в местности Бжежник. Открыто уголовное производство, проводятся следственные действия", - сообщил Кирилич.
По его словам, консул Украины в Польше принимает все необходимые в такой ситуации меры.
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Как сообщал УНН, 24 марта в Нижней Силезии на юго-западе Польши произошло ДТП: легковой автомобиль въехал в пешеходов. Тогда СМИ сообщили, что в результате ДТП погибли украинцы.