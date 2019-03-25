ДТП з українцями у Польщі: поліція підтвердила трагедію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Польська поліція підтвердила трагічний випадок з громадянами України у місцевості Бжежнік на південному заході Польщі, де внаслідок ДТП загинули три українці. Про це УНН повідомив Заступник Директора департаменту консульської служби Василь Кирилич.
"Польська поліція підтвердила трагічний випадок з громадянами України у місцевості Бжежнік. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії", - повідомив Кирилич.
З його слів, консул України у Польщі вживає всіх необхідних у такій ситуації заходів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві водій Mazda на пішохідному переході збив людину та вилетів на тротуар
Як повідомляв УНН, 24 березня у Нижній Сілезії на південному заході Польщі сталася ДТП: легковий автомобіль в'їхав у пішоходів. Тоді ЗМІ повідомили, що внаслідок ДТП загинули українці.