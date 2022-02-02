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ДТП с нардепом: в МВД уверяют, Трухин ни о чем не "договаривался" с Монастырским

Киев • УНН

 • 29320 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, якобы нардеп о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовало в среду, 2 февраля, пресс-служба МВД, информирует УНН.

Цитата

"Все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности. Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП. Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений относится к полномочиям Государственного бюро расследований", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Как отмечают в МВД, народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

Именно из-за того, что в ходе следствия полиция получила факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля Audi мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований, сообщили в МВД.

Контекст

Накануне в СМИ появилось расследования с ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, а также видео якобы с места дтп.

На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес пойду", а потом обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, у нардепа были признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

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