ДТП с маршруткой в Киеве: водителю избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Водителю маршрутки, который 21 марта в Киеве сбил трех женщин на переходе, избрано меру пресечения. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"О ДТП на Дорогожичах. Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Сегодня суд избрал ему меру пресечения - ночной домашний арест", - сообщила она.
Как сообщал УНН, водитель автобуса, который 21 марта в Киеве сбил трех женщин на переходе на разрешенный сигнал светофора круг станции метро "Дорогожичи" по предварительной информации, был трезвым, также он утверждает, что в транспорте отказали тормоза.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишением права. Устанавливаются причины и механизм ДТП.