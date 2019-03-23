ДТП с маршруткой в Киеве: водителю избрана мера пресечения

"О ДТП на Дорогожичах. Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Сегодня суд избрал ему меру пресечения - ночной домашний арест", - сообщила она.



Как сообщал УНН, водитель автобуса, который 21 марта в Киеве сбил трех женщин на переходе на разрешенный сигнал светофора круг станции метро "Дорогожичи" по предварительной информации, был трезвым, также он утверждает, что в транспорте отказали тормоза.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишением права. Устанавливаются причины и механизм ДТП.