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ДТП з маршруткою у Києві: за попередньою інформацією водій автобусу був тверезий

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Водій автобусу, який 21 березня в Києві збив трьох жінок на переході на дозволений сигнал світлофора коло станції метро "Дорогожичі" за попередньою інформацією, був тверезим, також він стверджує, що в транспорті відмовили гальма. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.

ДТП з маршруткою у Києві: за попередньою інформацією водій автобусу був тверезий

"За попередньою інформацією, чоловік був тверезим. Крім того, його доставили до нарколога і відібрали біологічні зразки для встановлення ступеню алкогольного або наркотичного сп’яніння. У своїх показах водій зазначив, що у транспортному засобі відмовили гальма, однак цю інформацію перевірятимуть експерти, які ретельно оглядають автобус на арештмайданчику. Також буде призначена експертиза технічного стану автомобіля", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За вчинення правопорушення передбачено до восьми років позбавленням права. Встановлюються причини і механізм автопригоди.

Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах маршрутка збила на "зебрі" трьох осіб.

Як повідомляв УНН, одна з трьох постраждалих у ДТП з маршруткою перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, водій маршрутного таксі затриманий і дає свідчення правоохоронцям.

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