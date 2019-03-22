ДТП з маршруткою у Києві: за попередньою інформацією водій автобусу був тверезий

КИЇВ. 22 березня. УНН. Водій автобусу, який 21 березня в Києві збив трьох жінок на переході на дозволений сигнал світлофора коло станції метро "Дорогожичі" за попередньою інформацією, був тверезим, також він стверджує, що в транспорті відмовили гальма. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.