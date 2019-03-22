ДТП с маршруткой в Киеве: по предварительной информации водитель автобуса был трезв

"По предварительной информации, мужчина был трезв. Кроме того, его доставили к наркологу и отобрали биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. В своих показаниях водитель отметил, что в транспортном средстве отказали тормоза, однако эту информацию будут проверять эксперты, тщательно осматривают автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишением права. Устанавливаются причины и механизм ДТП.

Напомним, в Киеве на Дорогожичах маршрутка сбила на "зебре" трех человек.



Как сообщал УНН, одна из трех пострадавших в ДТП с маршруткой находится в тяжелом состоянии.



Напомним, водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям.