ДТП с маршруткой в Киеве: по предварительной информации водитель автобуса был трезв
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Водитель автобуса, который 21 марта в Киеве сбил трех женщин на переходе на разрешенный сигнал светофора возле станции метро "Дорогожичи" по предварительной информации, был трезвым, также он утверждает, что в транспорте отказали тормоза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"По предварительной информации, мужчина был трезв. Кроме того, его доставили к наркологу и отобрали биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. В своих показаниях водитель отметил, что в транспортном средстве отказали тормоза, однако эту информацию будут проверять эксперты, тщательно осматривают автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишением права. Устанавливаются причины и механизм ДТП.
Напомним, в Киеве на Дорогожичах маршрутка сбила на "зебре" трех человек.
Как сообщал УНН, одна из трех пострадавших в ДТП с маршруткой находится в тяжелом состоянии.
Напомним, водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям.