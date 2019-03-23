ДТП з маршруткою у Києві: водієві обрано запобіжний захід

"Щодо ДТП на Дорогожичах. Водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Сьогодні суд обрав йому запобіжний захід - нічний домашній арешт", - повідомила вона.



Як повідомляв УНН, водій автобусу, який 21 березня в Києві збив трьох жінок на переході на дозволений сигнал світлофора коло станції метро "Дорогожичі" за попередньою інформацією, був тверезим, також він стверджує, що в транспорті відмовили гальма.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За вчинення правопорушення передбачено до восьми років позбавленням права. Встановлюються причини і механізм автопригоди.