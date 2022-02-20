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ДТП с кортежем Ярославского: журналисты "СтопКор" провели собственное расследование

ДТП с кортежем Ярославского: журналисты "СтопКор" провели собственное расследование

Киев • УНН

 • 254472 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Журналисты проекта "СтопКор" провели собственное расследование обстоятельств громкого ДТП с машиной кортежа Александра Ярославского, сообщает УНН.

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"В нашем расследовании мы рассмотрели все аспекты этой истории и выяснили, какие обстоятельства могли привести к ДТП, и кто и зачем может использовать трагедию в собственных корыстных или политических интересах", — отмечают авторы фильма.

Первая часть расследования является реконструкцией ДТП. Команда "СтопКора" выехала на место ДТП в темное время суток и на таком же автомобиле, как и тот, который причастен к инциденту — Мерседес класса G (в народе "кубик" или "гелик". - ред.).

От местных жителей журналисты узнали, что участок дороги 534 км Киев — Харьков — Довжанский опасный и не освещается в ночное время, а местные жители часто переходят четырехрядную скоростную дорогу, нарушая правила дорожного движения и вопреки здравому смыслу.

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"По предварительной версии следствия, погибший в ДТП мужчина решил перейти дорогу в запрещенном месте. Для этого ему необходимо было перелезть через отбойник и пересечь четыре полосы, которыми мчатся авто со скоростью не менее ста километров в час", — рассказал журналист Кирилл Вольный, который ознакомился с участком дороги.

По словам журналиста, эксперимент с манекеном показал, что никто из водителей проезжающих машин не смог бы вовремя заметить на темной дороге пешехода, который внезапно выскочил на шоссе.

Также в своем расследовании "СтопКор" узнал, как погибший в ДТП провел вечер 9 февраля в преддверии смерти.

"Именно с этим обстоятельством связаны 2 важных новых нюанса. В тот вечер он был сильно пьян вел себя агрессивно, и несколько раз даже угрожал родным самоубийством, за что дважды вызывали полицию", — сообщают расследователи и задают вопросы правоохранителям, почему с учетом этого факта и криминального прошлого его личность погибшего устанавливали три дня?

Во-вторых, по мнению расследователей "СтопКор", пока непонятно, как в этом состоянии и после общения с полицией погибший за час оказался в 10 км от дома на скоростном шоссе.

По мнению команды "СтопКора", необходимо дать следствию выполнить свою работу и досконально изучить обстоятельства дела.

"Догадки некоторых должностных лиц могут лишь навредить следственному процессу и сформировать общественное мнение из ложных выводов", — говорится в видеосюжете.

Напомним

ДТП с кортежем Александра Ярославского произошла 9 февраля вечером на автодороге “Киев-Харьков-Довжанский”.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский”, автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину. В результате ДТП пешеход погиб.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако, вечером 10 февраля стало известно о попытке фальсификации уголовного производства. Министр внутренних дел Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области.

Сам бизнесмен Александр Ярославский планово вылетел в Лондон утром 10 февраля для встречи с семьей и семейного отдыха во время школьных каникул.

Он до сих пор находится за границей.

17 февраля на сайте его инвестиционной группы DCH обнародовано заявление Ярославского о событии.

18 февраля в полиции сообщили, что до того, как они получили доступ к авто те были тщательно вымыты.

Расследование продолжается.

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