ДТП з кортежем Ярославського: журналісти "СтопКор" провели власне розслідування

Цитата

"У нашому розслідуванні ми розглянули всі аспекти цієї історії та з'ясували, які обставини могли призвести до ДТП, і хто й навіщо може використати трагедію у власних корисливих чи політичних інтересах", — зазначають автори фільму.

Перша частина розслідування є реконструкцією ДТП. Команда "СтопКора" виїхала на місце ДТП у темний час доби та на такому самому автомобілі, як і той, який причетний до інциденту — Мерседес класу G (у народі "кубик" або "гелік". — ред.).

Від місцевих жителів журналісти дізналися, що ділянка дороги 534 км Київ — Харків — Довжанський небезпечна й не освітлюється у нічний час, а місцеві часто переходять чотирирядну швидкісну дорогу, порушуючи правила дорожнього руху та всупереч здоровому глузду.

Цитата

"За попередньою версією слідства, загиблий у ДТП чоловік вирішив перейти дорогу у забороненому місці. Для цього йому необхідно було перелізти через цей відбійник та перетнути чотири смуги, якими мчать авто зі швидкістю не менше ста кілометрів на годину", — розповів журналіст Кирило Вольний, який ознайомився з ділянкою дороги.

За словами журналіста, експеримент з манекеном показав, що ніхто з водіїв проїжджаючих машин не зміг би вчасно помітити на темній дорозі пішохода, який раптово вискочив на шосе.

Також у своєму розслідуванні "СтопКор" дізнався, як загиблий у ДТП провів вечір 9 лютого напередодні смерті.

"Саме з цією обставиною пов'язані 2 важливі нові нюанси. Того вечора він був сильно п'яний, поводився агресивно, та кілька разів навіть погрожував рідним самогубством, через що двічі викликали поліцію", — повідомляють розслідувачі та ставлять запитання правоохоронцям, чому з урахуванням цього факту та кримінального минулого загиблого його особу встановлювали три дні?

По-друге, на думку розслідувачів "СтопКор", поки незрозуміло, як у цьому стані та після спілкування з поліцією загиблий за годину опинився за 10 км від будинку на швидкісному шосе.

На думку команди "СтопКора", необхідно дати слідству виконати свою роботу та досконально вивчити обставини справи.

"Догадки деяких посадових осіб можуть лише нашкодити слідчому процесу та сформувати громадську думку з хибних висновків", — йдеться у відеосюжеті.

Нагадаємо

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого ввечері на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, автомобіль, який рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка. В результаті ДТП пішохід загинув.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Однак, ввечері 10 лютого стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області.

Сам бізнесмен Олександр Ярославський планово вилетів до Лондона ранком 10 лютого для зустрічі з родиною і сімейного відпочинку під час шкільних канікул.

Він досі перебуває за кордоном.

17 лютого на сайті його інвестиційної групи DCH оприлюднено заяву Ярославського щодо події.

18 лютого у поліції повідомили, що до того, як вони отримали доступ до авто ті були ретельно вимиті.

Розслідування триває.