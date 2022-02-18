Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: в автомобіля, що збили людину, змили всі сліди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Поліція вилучила автомобілі з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, які вчинили смертельну ДТП в ніч на 10 лютого. Однак автомобілі виявилися вимитими, що свідчить про спробу приховати докази. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції, пише УНН.
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Ретельний огляд раніше вилучених транспортних засобів проведено в межах призначених комплексних судових експертиз.
“Під час слідчих дій вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди. Також експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме — передня частина, колеса та днища, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо
ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого ввечері на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. Чоловіка переїхали двічі, автомобілі з місця події поїхали.
Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, автомобіль, який рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка. В результаті ДТП пішохід загинув.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
Однак, ввечері 10 лютого стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області.
Як повідомляв УНН, з чоловіка, який намагався взяти на себе провину у скоєнні ДТП, вже знято звинувачення у його скоєнні. Однак, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за введення слідства в оману — лжесвідчення.
Сам бізнесмен Олександр Ярославський вилетів до Лондона ранком наступного дня. Він досі перебуває за кордоном.
Розслідування триває.