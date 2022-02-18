Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: у сбившего человека автомобиля смыли все следы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Полиция изъяла автомобили из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, совершивших смертельное ДТП в ночь на 10 февраля. Однако автомобили оказались вымытыми, что свидетельствует о попытке скрыть улики. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, пишет УНН.
Детали
Тщательный осмотр ранее изъятых транспортных средств проведен в рамках назначенных комплексных судебных экспертиз.
"Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины. Также эксперты выяснили, что до момента изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно — передняя часть, колеса и днища, были замытые. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к дорожно-транспортному происшествию, а затем избежать ответственности за совершение смертельного ДТП”, — сообщили в полиции.
Напомним
ДТП с кортежем Александра Ярославского произошла 9 февраля вечером на автодороге “Киев-Харьков-Довжанский”. Мужчину переехали дважды, автомобили с места происшествия уехали.
Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский”, автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину. В результате ДТП пешеход погиб.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Однако, вечером 10 февраля стало известно о попытке фальсификации уголовного производства. Министр внутренних дел Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области.
Как сообщал УНН, с мужчины, который пытался взять на себя вину в совершении ДТП, уже сняты обвинения в его совершении. Однако, в отношении него открыто уголовное производство за введение следствия в заблуждение — лжесвидетельство.
Сам бизнесмен Александр Ярославский вылетел в Лондон утром следующего дня. Он до сих пор находится за границей.
Расследование продолжается.