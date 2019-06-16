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ДТП в Ужгороде: прокуратура будет просить суд арестовать без права на залог водителя Porsche

Киев • УНН

 • 12362 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Прокуратура будет просить суд арестовать без права на залог водитель Porsche, которая врезалась в Ford в Ужгороде. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

ДТП в Ужгороде: прокуратура будет просить суд арестовать без права на залог водителя Porsche

"По факту ДТП на Славянской набережной в г. Ужгороде прокуратура согласовала подозрение водителю Porshe в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое причинило тяжелое телесное повреждение. По согласованию процессуального прокурора прокуратуры Закарпатской области следователями ГУНП в Закарпатской области сообщено о подозрении 21-летней жительнице м. Свалявы Закарпатской области в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое причинило тяжелое телесное повреждение (ч.2 ст.286 УК Украины). До избрания подозреваемой судом меры пресечения, она будет содержаться под стражей. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщил он.

Как сообщал УНН, в Ужгороде Porsche попал в ДТП, есть пострадавшие .

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