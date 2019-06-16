ДТП в Ужгороді: прокуратура проситиме суд заарештувати без права на заставу водійку Porsche
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Прокуратура проситиме суд заарештувати без права на заставу водійку Porsche, яка врізалася у Ford в Ужгороді.Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За фактом ДТП на Слов'янській набережній у м. Ужгороді прокуратура погодила підозру водійці Porshe у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження. За погодження процесуального прокурора прокуратури Закарпатської області слідчими ГУНП в Закарпатській області повідомлено про підозру 21-річній мешканці м. Сваляви, Закарпатської області у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження (ч.2 ст.286 КК України). До обрання підозрюваній судом запобіжного заходу, вона утримуватиметься під вартою. Прокуратура клопотатиме про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, в Ужгороді Porsche потрапив у ДТП, є постраждалі.