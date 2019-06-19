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ДТП в Польше: тела погибших Украинские уже транспортируют в сторону границы

Киев • УНН

 • 21046 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Тела погибших в ДТП украинцев уже транспортируют по территории Польши и ночью они уже пересекут границу с Украиной. Об этом корреспонденту сообщили в Посольстве Украины в Польше.

ДТП в Польше: тела погибших Украинские уже транспортируют в сторону границы

"Сейчас происходит транспортировка тел, все тела забраны, мы оформляем документы на внеочередной вывоз тел. Остается 500 км в Варшаву с места, откуда забирают тела, на завтра тела будут в Украине - это 900 км в Украину", - отметили в дипучреждении.

По планам Посольства, автомобиль с телами погибших украинцев прибудет в дипмиссии в Варшаве около 18:00, преодолев 500 км по территории Польши с места пребывания тел, перевозчик получит документы на внеочередное вывоз тел и уже ночью пересечет границу с Украиной.

Напомним, в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. Еще один участник ДТП, 19-летний гражданин Украины, скончался позже в больнице.

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