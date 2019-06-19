ДТП в Польщі: тіла загиблих українців уже транспортують в бік кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Тіла загиблих в ДТП українців уже транспортують територією Польщі і вночі вони вже перетнуть кордон з Україною. Про це кореспонденту УНН повідомили в Посольстві України в Польщі.
“Наразі відбувається транспортування тіл, всі тіла забрані, ми оформляємо документи на позачерговий вивіз тіл. Залишається 500 км до Варшави з місця, звідки забирають тіла, на завтра тіла будуть в Україні — це 900 км до України”, — зазначили в дипустанові.
За планами Посольства, автомобіль із тілами загиблих українців прибуде до дипустанови у Варшаві приблизно о 18:00, подолавши 500 км територією Польщі з місця перебування тіл, перевізник отримає документи на позачергове вивезення тіл і вже вночі перетне кордон із Україною.
Нагадаємо, у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців. Ще один учасник ДТП, 19-річний громадянин України, помер пізніше у лікарні.