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ДТП в столице с участием судьи: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 11783 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего поздно ночью во вторник на улице Обороны в Киеве, с участием двух автомобилей, водителем одного из которых, предположительно, был судья, открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киеве.

ДТП в столице с участием судьи: полиция открыла производство

Около 22:30 в полицию поступило сообщение об аварии на улице Обороны Киева. По вызову выехали патрульные полиции и следственно-оперативная группа ГУ НП в Киеве.

Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Ford Mustang, который двигался в направлении автодороги "Киев-Чоп", и Renault Duster, который ехал в направлении села Белогородка. В результате аварии обе машины оказались в кювете.

Оба водителя получили телесные повреждения, на месте происшествия им оказывали помощь бригады "скорой", а затем их доставили в больницу.

"В результате ДТП 39-летний житель Киевской области - водитель Renault Duster - госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника, а 48-летний киевлянин - водитель Ford Mustang - доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой", - отметили в ведомстве.

Спецприбор показал у жителя Киева 1,52 промилле алкоголя в крови. В медицинское учреждение, где находится человек, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя.

Следственным управлением киевской полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий.

Как сообщал УНН, пьяный судья пытался скрыться с места ДТП в карете "скорой".

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