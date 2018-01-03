ДТП у столиці за участю судді: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася пізно вночі у вівторок на вулиці Оборони у Києві, за участю двох автомобілів, водієм одного з яких, попередньо, був суддя, відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.
Близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про аварію на вулиці Оборони Києва. За викликом виїхали патрульні поліції та слідчо-оперативна група ГУ НП у Києві.
Правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення автомобілів Ford Mustang, який рухався у напрямку автодороги “Київ-Чоп”, та Renault Duster, що їхав у напрямку села Білогородка. Внаслідок аварії обидві машини опинилися у кюветі.
Обидва водії отримали тілесні ушкодження, на місці події їм надавали допомогу бригади “швидкої”, а потім їх доставили в лікарню.
“У результаті автопригоди 39-річний мешканець Київської області - водій Renault Duster - госпіталізований із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, підозра на перелом шийного хребта, а 48-річний киянин - водій Ford Mustang - доставлений із закритою черепно-мозковою травмою”, - зазначили у відомстві.
Спецприлад показав у жителя Києва 1,52 проміле алкоголю в крові. До медичного закладу, де перебуває чоловік, викликали бригаду фахівців для проведення аналізу на вміст алкоголю.
Слідчим управлінням київської поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлять механізм автопригоди після проведення судових експертиз та інших слідчих дій.
Як повідомляв УНН, п’яний суддя намагався втекти з місця ДТП у кареті "швидкої".