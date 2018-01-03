ДТП у столиці за участю судді: поліція відкрила провадження

КИЇВ. 3 січня. УНН. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася пізно вночі у вівторок на вулиці Оборони у Києві, за участю двох автомобілів, водієм одного з яких, попередньо, був суддя, відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Києві.