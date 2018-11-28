ДТП в Харькове: суд попросили о психиатрической экспертизе для Зайцевой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Защита обвиняемого по делу о резонансном ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова подала ходатайство о проведении психиатрической экспертизы в отношении другой обвиняемой по делу Елены Зайцевой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевского райсуда Харькова.
"Защитник Дронова заявил ходатайство о проведении психиатрической экспертизы в отношении Зайцевой. Защитнику Зайцевой нужно время для ознакомления с этим ходатайство. В связи с этим (заседание – ред.) было перенесено", – сообщили в суде.
Кроме того, в суд в очередной раз не явилась эксперт, которая проводила дополнительную автотехническую экспертизу.
Следующее заседание по делу назначено на 4 декабря на 14:00.
Как сообщал УНН, семья Зайцевой возместила ущерб еще одной пострадавшей в результате ДТП – пассажирке автомобиля Lexus Марине Ковалевой. Таким образом, от претензий к Зайцевой отказались уже трое пострадавших.
Ранее сообщалось, что 7 ноября суд продолжил содержания под стражей Зайцева и Дронова еще на два месяца – до 5 января.
Напомним, смертельная ДТП произошло 18 октября прошлого года: внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.