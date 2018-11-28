ДТП у Харкові: суд попросили про психіатричну експертизу для Зайцевої

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Захист обвинуваченого у справі про резонансну ДТП у центрі Харкова Геннадія Дронова подав клопотання про проведення психіатричної експертизи стосовно іншої обвинуваченої у справі Олени Зайцевої. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського райсуду Харкова.