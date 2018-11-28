ДТП у Харкові: суд попросили про психіатричну експертизу для Зайцевої
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Захист обвинуваченого у справі про резонансну ДТП у центрі Харкова Геннадія Дронова подав клопотання про проведення психіатричної експертизи стосовно іншої обвинуваченої у справі Олени Зайцевої. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського райсуду Харкова.
"Захисник Дронова заявив клопотання про проведення психіатричної експертизи відносно Зайцевої. Захиснику Зайцевої потрібен час для ознайомлення з цим клопотання. У зв'язку з цим (засідання – ред.) було перенесено", – повідомили в суді.
Крім того, до суду у черговий раз не з'явилася експерт, яка проводила додаткову автотехнічну експертизу.
Наступне засідання у справі призначили на 4 грудня на 14:00.
Як повідомляв УНН, родина Зайцевої відшкодувала збиток ще одній постраждалій внаслідок ДТП – пасажирці автомобіля Lexus Марині Ковальовій. Таким чином, від претензій до Зайцевої відмовилися вже троє постраждалих.
Раніше повідомлялося, що 7 листопада суд продовжив тримання під вартою Зайцева та Дронова ще на два місяці – до 5 січня.
Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 18 жовтня минулого року: позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.