ДТП возле пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное": движение по дороге Одесса-Рени затруднено
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В районе пункта пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» произошло ДТП - движение по дороге Одесса-Рени затруднено, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
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"По дороге Одесса-Рени затруднено движение транспортных средств! Движение автомобилей осуществляется в реверсном режиме в связи с ДТП в районе пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", - сообщили пограничники.
Добавим
Водителей призвали учесть данную информацию при планировании поездок.
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