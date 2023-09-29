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ДТП возле пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное": движение по дороге Одесса-Рени затруднено

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В районе пункта пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» произошло ДТП - движение по дороге Одесса-Рени затруднено, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Цитата

"По дороге Одесса-Рени затруднено движение транспортных средств! Движение автомобилей осуществляется в реверсном режиме в связи с ДТП в районе пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", - сообщили пограничники.

Добавим

Водителей призвали учесть данную информацию при планировании поездок.

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