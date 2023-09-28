У Запоріжжі сталася масштабна ДТП: постраждало восьмеро людей

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«Вранці 28 вересня в одному із районів міста під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою, після чого транспортний засіб перекинувся на бік. В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста», - йдеться у повідомленні.

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Надзвичайники відключили акумуляторну батарею та змили залишки паливно-мастильних матеріалів.

Про причину ДТП поки не повідомляють. За фактом події правоохоронці проводять розслідування.

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