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У Запоріжжі сталася масштабна ДТП: постраждало восьмеро людей

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Запоріжжі вранці маршрутка в'їхала в електроопору, після чого перекинулася на бік. Постраждали водій та 7 пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Цитата

«Вранці 28 вересня в одному із районів міста під час руху відбулося зіткнення маршрутного таксі з електроопорою, після чого транспортний засіб перекинувся на бік. В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Надзвичайники відключили акумуляторну батарею та змили залишки паливно-мастильних матеріалів.

Про причину ДТП поки не повідомляють. За фактом події правоохоронці проводять розслідування.

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