В Запорожье произошло масштабное ДТП: пострадали восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Запорожье утром маршрутка въехала в электроопору, после чего перевернулась на бок. Пострадали водитель и 7 пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Цитата
«Утром 28 сентября в одном из районов города во время движения произошло столкновение маршрутного такси с электроопорой, после чего транспортное средство перевернулось на бок. В результате происшествия травмировались 7 пассажиров и водитель. Спасатели перенесли двух пострадавших в кареты скорой помощи. Всех травмированных госпитализировали в больницы города», - говорится в сообщении.
Дополнение
Чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею и смыли остатки горюче-смазочных материалов.
О причине ДТП пока не сообщается. По факту происшествия правоохранители проводят расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом в ДТП с грузовиком погиб младенец и его родители