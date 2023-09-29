ДТП біля пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне": рух дорогою Одеса-Рені ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У районі пункту пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» сталась ДТП - рух дорогою Одеса-Рені ускладнено, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
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"Дорогою Одеса-Рені ускладнено рух транспортних засобів! Рух автівок здійснюється у реверсному режимі у звʼязку з ДТП в районі пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", - повідомили прикордонники.
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Водіїв закликали врахувати дану інформацію при плануванні поїздок.
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