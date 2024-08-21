ДТЭК вводит дневной график отключений для жителей Киевщины

Для жителей Киевской области с 21 августа обновляется система оповещений о графиках отключений электроэнергии. Вводится дневной график отключений на сутки, который будет обновляться ежедневно в 00:00. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети, передает УНН.

Друзья, с 21 августа мы обновляем систему уведомлений о графиках стабилизационных отключений. Мы стремимся совершенствоваться и прислушивались к вашим отзывам и комментариям, поэтому теперь вы сможете лучше планировать свой быт благодаря новой системе - говорится в сообщении ДТЭК.

Теперь для жителей Киевщины будет доступно два вида графиков:

Дневной график - точная информация об отключениях на сутки, которая будет обновляться ежедневно в 00:00. Он будет содержать только белые и темно-серые зоны, что позволит лучше планировать свой день. График базируется на командах Укрэнерго и будет оперативно корректироваться в случае изменений в течение дня.

Недельный график (тот, что есть сейчас) - прогнозируемый план стабилизационных отключений на неделю, который учитывает различные сценарии применения отключений по командам Укрэнерго.

Как указали в ДТЭК, новые изменения а предоставит больше точности в прогнозировании отключений на сутки, что поможет людям лучше планировать свое время.

Итак, 21 августа в полночь на сайте ДТЭК и в чат-боте в Viber и Telegram будет опубликован дневной график на 21 августа. Ежедневно в полночь он будет меняться в соответствии с командами Укрэнерго. Недельный график меняться не будет, с ним можно будет ознакомиться в любое время.

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