В Украине сегодня будут отключать свет с 16:00 до 24:00. В Донецкой области из-за обстрелов рф под землей оказались 55 шахтеров - Минэнерго

Из-за жары в Украине сегодня, 21 августа, запланированы отключения электроэнергии с 16:00 до 24:00, украинцам рационально использовать электричество, особенно с 17:00 до 22:00. Импорт запланирован из пяти стран. В результате боевых действий в Донецкой области под землей оказались 55 шахтеров, всех их уже вывели на поверхность. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

Вчера плановые отключения электроэнергии были введены в меньшем объеме, чем ожидалось, охватив только одну очередь. Сегодня ограничения будут применяться в вечернее время пикового потребления - с 16:00 до 24:00 - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве указали, что отключения не коснутся предприятий критической инфраструктуры и тех, которые импортируют более 80% электроэнергии для собственных нужд в соответствии с правительственными постановлениями. Впрочем призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00.

Экспорт и импорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1212 МВт.

Последствия обстрелов

В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахты. На момент инцидента в одной из шахт находилось 55 работников, все выведены на поверхность.

Обесточивание

Из-за непогоды на утро обесточены 24 населенных пункта в Тернопольской области.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 9206 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 520 населенных пунктов.

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие