Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

В случае отсутствия форс-мажоров - уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень длительной) - будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше всего. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений. В конце недели мы ожидаем, что определенное спадание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях - позволит нам скомпенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений - отметил Владимир Кудрицкий.

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Еще одной темой, которую обсудили в эфире, стала стоимость и эффективность защитных сооружений на объектах «Укрэнерго». Напомним, накануне были обнародованы сметы стоимости основных материалов защиты высоковольтных подстанций. Владимир Кудрицкий отметил эффективность уже осуществленных мероприятий и подчеркнул, что «Укрэнерго» не использовало на строительство защитных сооружений ни копейки бюджетных средств - привлекая на эти цели международную помощь.

«На многих объектах критической инфраструктуры сооружена защита по периметру объектов. Эта защита состоит из биг-бегов или из габионов, которые наполнены песком, и защищают такие сооружения от обломков - если, например, ракета, или какой-то другой боеприпас, разрывается в определенном отдалении от оборудования. Наша защита предназначена для того, чтобы защитить критическое оборудование от именно прямого попадания, поскольку, к сожалению, «Шахеды» бывают достаточно точными, и здесь невозможно обойтись только защитой первого уровня. Поэтому - это большие достаточно конструкции, на каждую из них уходит более двух тысяч кубометров бетона, сотни тонн арматуры и металлических балок перекрытия», - сообщил Владимир Кудрицкий.

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