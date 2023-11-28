ДТЭК просит жителей Одесской области информировать об отсутствии света: как это сделать

В случае отсутствия света жители Одесской области могут сообщить об этом ДТЭК несколькими способами: через социальные сети, путем заполнения специальной формы на сайте компании, или по телефону. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.

Детали

Так, жители региона могут сообщить ДТЭК об отсутствии света через:

- личные сообщения на странице фейсбук;

- специальную форму на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

- через чат-бот Telegram - https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot или Viber - https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi;

- позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены. Также в компании добавили, что в течение дня, 28 ноября, ДТЭК вернул свет для 61 тысячи семей в 123 населенных пунктах Одесской области, отремонтировал 35 линий, питающих 1 902 трансформаторных подстанций.

"По состоянию на 19:30 без света остаются 73 145 семей в 279 населенных пунктах. 112 наших бригад работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом", - сообщили в компании.

Там уточнили, что по прогнозам синоптиков завтра, 29 ноября, на территории Одесской области сохранятся неблагоприятные погодные условия - порывы ветра до 20 м/с. И призвали жителей региона быть осмотрительными и не пренебрегать правилами безопасности.