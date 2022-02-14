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15 марта, 19:03 • 100638 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129787 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116501 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110632 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101017 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97899 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85408 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ГСЧС: в ночью вспыхнула Киевская гимназия восточных языков

ГСЧС: в ночью вспыхнула Киевская гимназия восточных языков

Киев • УНН

 • 23357 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В столичном трехэтажном учебном корпусе киевской гимназии восточных языков возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"14 Февраля в 01:23 в Святошинском районе столицы по вул. Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 50 человек и 12 ед. Техники от ГСЧС.

В 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков локализован на площади 2 тыс. М кв.

Напомним

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