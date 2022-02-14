ГСЧС: в ночью вспыхнула Киевская гимназия восточных языков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В столичном трехэтажном учебном корпусе киевской гимназии восточных языков возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"14 Февраля в 01:23 в Святошинском районе столицы по вул. Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 50 человек и 12 ед. Техники от ГСЧС.
В 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков локализован на площади 2 тыс. М кв.
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