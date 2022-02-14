ДСНС: У вночі спалахнула київська гімназія східних мов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У столичному триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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"14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці по вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх", - йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 50 осіб та 12 од. техніки від ДСНС.
О 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу Київської гімназії східних мов локалізовано на площі 2 тис. м кв.
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