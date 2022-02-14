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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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ДСНС: У вночі спалахнула київська гімназія східних мов

ДСНС: У вночі спалахнула київська гімназія східних мов

Київ • УНН

 • 23362 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У столичному триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Цитата

"14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці по вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх", - йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 50 осіб та 12 од. техніки від ДСНС.

О 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу Київської гімназії східних мов локалізовано на площі 2 тис. м кв.

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