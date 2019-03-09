ГСЧС в эти выходные будет нести службу в усиленном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Во время проведения в Украине мероприятий в период праздничного и выходных дней с 8 по 11 марта 2019 года подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В период с 8 по 11 марта будет осуществляться “усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия”.
Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, Нацгвардии и региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности.
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“В общем, до 9 утра 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники”, — добавляют в пресс-службе спасателей.
Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.
Как сообщал УНН, в результате дождей и таяния снега в горах на реках Закарпатской области в чикуються повышение уровней воды.