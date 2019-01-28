ДСНС на час виборів працюватиме у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Органи управління та підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на час виборів будуть знаходитися у посиленому режимі. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін під час Річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
"З метою забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації під час проведення виборів органи управління та підрозділи ДСНС будуть знаходитися у посиленому режимі несення служби", - зазначив Чечоткін.
Для первинного реагування на виборчих дільницях передбачається чергування пожежних постів із числа представників ДСНС та добровольчих пожежних дружин.
У системі ДСНС на цілодобовому чергування перебуватиме близько 7 тисяч чоловік особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки.
За словами Чечоткіна, у разі ускладнення оперативної обстановки передбачено збільшення сил і засобів ДСНС до 13 тисяч чоловік особового складу та 3 тисячі одиниць спеціальної техніки.
На випадок виявлення вибухових предметів передбачається чергування піротехніків загальною чисельністю 125 чоловік особового складу та 50 одиниць техніки.
Нагадаємо, у березні Нацполіцію переведуть у посилений режим.