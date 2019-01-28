ДСНС на час виборів працюватиме у посиленому режимі

"З метою забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації під час проведення виборів органи управління та підрозділи ДСНС будуть знаходитися у посиленому режимі несення служби", - зазначив Чечоткін.



Для первинного реагування на виборчих дільницях передбачається чергування пожежних постів із числа представників ДСНС та добровольчих пожежних дружин.



У системі ДСНС на цілодобовому чергування перебуватиме близько 7 тисяч чоловік особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки.



За словами Чечоткіна, у разі ускладнення оперативної обстановки передбачено збільшення сил і засобів ДСНС до 13 тисяч чоловік особового складу та 3 тисячі одиниць спеціальної техніки.



На випадок виявлення вибухових предметів передбачається чергування піротехніків загальною чисельністю 125 чоловік особового складу та 50 одиниць техніки.



Нагадаємо, у березні Нацполіцію переведуть у посилений режим.