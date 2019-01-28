У березні Нацполіцію переведуть у посилений режим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У березні особовий склад Національної поліції буде переведено на посилений варіант службової діяльності. Про це заявив заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич під час Річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає кореспондент УНН.
"Зауважу, що в березні особовий склад Національної поліції буде переведено на посилений варіант службової діяльності", - сказав Фацевич.
Він зауважив, що на виборчий період необхідно залучити велику кількість службовців особового складу.
"Тому у період посиленого варіанту несення служби ніяких відпусток – всі 100% мають бути задіяні до виконання покладених на поліцію завдань. Поліцейських, які на початку березня після чергової ротації повернуться з району проведення операції Об’єднаних сил, в повному обсязі залучити до забезпечення правопорядку", - сказав він.
Також, за словами Фацевича, необхідно взяти на особистий контроль готовність поліції до забезпечення правопорядку в контексті справності транспорту, наявності пального тощо.
"Окремо звертаю увагу на зовнішньому вигляді ваших підлеглих – в якому стані їх однострій та екіпірування. Для цього завчасно сплануйте проведення стройових оглядів", - додав він.
Як повідомляв УНН, за словами заступника голови Нацполіції Фацевича для забезпечення охорони виборчих комісій в Україні необхідно залучити щонайменше 60 тис. правоохоронців.