У березні Нацполіцію переведуть у посилений режим

КИЇВ. 28 січня. УНН. У березні особовий склад Національної поліції буде переведено на посилений варіант службової діяльності. Про це заявив заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич під час Річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає кореспондент УНН.