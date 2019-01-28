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У поліції назвали необхідну кількість правоохоронців на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Для забезпечення охорони виборчих комісій в Україні необхідно залучити щонайменше 60 тисяч правоохоронців. Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич під час річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає кореспондент УНН.

"Окремо хочу озвучити питання щодо кількості працівників поліції, яких нам необхідно залучити до забезпечення публічної безпеки та порядку під час фінального етапу виборчих перегонів. Враховуючи близько 30 тис. загальної кількості окружних та дільничих виборчих комісій, для забезпечення їх охорони нам необхідно залучити щонайменше 60 тисяч правоохоронців – у розрахунку по 2 працівники на дільницю", - сказав Фацевич.

За його словами, додатково мають бути сформовані резерви з числа спецпідрозділів поліції та тактико-оперативного реагування департаменту патрульної поліції, налагоджено роботу слідчо-оперативних груп та груп документування.

"З метою контролю за якістю виконання завдань особовим складом необхідні мобільні групи головних управлінь… що потребує щонайменше 15 тисяч поліцейських, щоб добово забезпечувати правопорядок на вулицях населених пунктів", - зазначив заступник голови Нацполіції.

"У березні особовий склад поліції буде переведено на посилений варіант службової діяльності", - додав Фацевич.

Нагадаємо, за 26 днів виборчої кампанії в Україні зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом.

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