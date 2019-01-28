У поліції назвали необхідну кількість правоохоронців на виборах

КИЇВ. 28 січня. УНН. Для забезпечення охорони виборчих комісій в Україні необхідно залучити щонайменше 60 тисяч правоохоронців. Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич під час річної підсумкової колегії Міністерства внутрішніх справ України, передає кореспондент УНН.