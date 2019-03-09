На річках Закарпаття очікується підйом рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Внаслiдок дощiв та танення снiгу в горах на рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).
"9 березня, внаслiдок дощiв та танення снiгу в горах, на рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 год 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву", - йдеться у повідомленні рятувальників.
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Раніше УНН повідомляв, що на Житомирщині паводок зруйнував тимчасовий міст.